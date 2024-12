Quotidiano.net - Manovra, scintille al Senato. Renzi: “Camerata La Russa, rispetti le istituzioni”

Roma, 28 dicembre 2024 – Botta e risposta e alta tensione intra Matteoe Ignazio Ladurante le dichiarazioni di voto sulla fiducia alla legge di bilancio. Tutto comincia con la richiesta del leader di Italia Viva al presidente deldi far rispettare il silenzio in aula durante l'intervento. Il leader di Italia Viva (Iv) Matteoin aula aldurante il Voto sulla Fiducia posta dal Governo sullaEconomica per la legge del Bilancio di previsione dello Stato per lÕAnno finanziario 2025 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2025-2027, Roma, 28 dicembre 2024. ANSA/ANGELO CARCONI Laribatte che il rumorio di sottofondo è nella norma e chiede adi evitare di dare lezioni. A quel punto l’ex premier sbotta: "Lei,La, deve abituarsi a rispettare lein questa aula".