Oasport.it - LIVE Tour de Ski, Sprint Dobbiaco 2024 in DIRETTA: delusione Pellegrino, eliminato in semifinale. Diggins e Klaebo in trionfo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.12: Hanno vinto i due favoriti della vigilia, Jessietra le donne e Johannes Hoesflottra gli uomini. In campo maschile Chanavat soi è confermato il più forte dei terrestri e Riebli ha confermato di attraversare un grande momento di forma, in campo femminile primo podio di Joensuu, seconda, terzo posto per l’esperta svizzera Faehndrich16.11: Tutto facile per! Il norvegese fa volata di testa e non ha problemi ad avere la meglio, secondo posto per il francese Chanavat che respinge l’assalto finale dello svizzero Riebli, terzo, poi Jouve, Grond e Ogden16.10: Caduta per Grond che danneggia anche Ogden16.10: Rottura del bastone per Jouve che esce dal giro podio16.01: Tra poco al via la finale maschile.grande favorito.