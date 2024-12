Latina pronto l’accordo tra il Comune e la Sapienza per sostenere la nascita delle start up

Leggi su Ilfaroonline.it

, 28 dicembre 2024- Su indirizzo dell’assessore alle Attività produttive e all’Università Antonio Cosentino, la giunta del sindaco Matilde Celentano, ha approvato lo schema per un accordo di collaborazione scientifica tra ildi-Polo di. L’obiettivo è quello di dare sostegno all’imprenditorialità giovanile e femminile, consentendo la costituzione di impreseup ed iniziative imprenditoriali innovative.“Tale collaborazione – ha spiegato l’assessore Cosentino – è volta ad incentivare la realizzazione di attività di studio, ricerca e analisi, attraverso l’istituzione di specifiche borse di studio. L’invito a formulare una proposta diup sarà rivolto a tutti gli studenti regolarmente iscritti a corsi di laurea triennali, magistrali o a ciclo unico, master universitari di primo e secondo livello, corsi di dottorato di ricerca dell’Ateneo e i neolaureati che abbiano conseguito un titolo presso l’università dida non più di tre anni alla data di presentazione della domanda e agli studenti stranieri, regolarmente iscritti o in mobilità presso la-Polo di”.