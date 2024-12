Rompipallone.it - Juventus, Motta vuole blindare la difesa: pronto un sacrificio per gennaio

Leggi su Rompipallone.it

Il tecnico italo-brasiliano ha scelto il suo nome per la: per sbloccare tutto èun sacrificio a gennaioDopo un inizio prorompente, in cui lasembrava impenetrabile e già oliata nei meccanismi di Thiago, nelle ultime settimane la Vecchia Signora si sta impantanando un po’, tra risultati singhiozzanti e difficoltà nel tenere alta la concentrazione per tutti i novanta minuti.La strada tracciata però sembra essere quella giusta, come evidenziati da alcuni scalpi importanti portati a Torino, primo fra tutti il Manchester City, caduto sotto ai colpi di Vlahovic e McKennie: per questi motivi il boarding torinese non sembra intenzionato ad abbandonare la rotta mottiana, bensì sono pronti a rinforzare la rosa nel prossimo mercato.La necessità più impellente resta quella di un difensore centrale, visti gli ormai arci noti infortuni di Bremer e Cabal e quello che ormai sembra l’inevitabile addio di Danilo,a percorrere lo stivale per accasarsi a Napoli: le mire di Giuntoli sono cadute su vari profili, tra calciatori pronti per placare l’emergenza e veri e propri investimenti per rinforzare la rosa.