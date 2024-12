Lanazione.it - Inaugurata la nuova sede dell’asilo nido Sbirulino a Cesa

Arezzo, 28 dicembre 2024 – L’Amministrazione Comunale di Marciano della Chiana è orgogliosa di annunciare l’inaugurazione della, un traguardo significativo che risponde concretamente alle esigenze delle famiglie del territorio. Questa struttura, convenzionata con il Comune di Marciano della Chiana, rappresenta un passo fondamentale per garantire ai più piccoli un luogo accogliente, sicuro e stimolante, e alle famiglie un supporto reale nella difficile conciliazione tra vita lavorativa e cura dei figli. Grazie allaapertura, i posti disponibili salgono complessivamente a 54, con 35 nuovi inserimenti che si aggiungono ai 19 già presenti nella prima. Questo ampliamento non solo soddisfa una crescente domanda di servizi per l’infanzia, ma si configura anche come un investimento strategico per il futuro della comunità.