Sport.quotidiano.net - Il mercato dei lariani. Parisi e Rafa Marin sul taccuino. Como pronto alla rivoluzione

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ilpuò spendere, ma lo farà con razioncinio, valutando bene tutte le possibilità insieme ai desideri di Fabregas. "Oggi ho capito chi ha nel sangue il mio calcio e chi no", ha detto il tecnico dopo Inter-. Probabilmente un monito per tutti i giocatori della squadra. Sulla graticola numerosi elementi e la conseguenza sono numerose voci di, che potrebbero portare a una. L’ultimo nome è quello di Fabiano, esterno della Fiorentina che con Pdino sta giocando poco. Su di lui c’è però anche il Milan, che potrebbe perdere Calabria in scadenza di contratto, proprio a favore dei. L’unico problema è lo stipendio del milanista, 2 milioni netti l’anno: solo con un ridimensionamento potrà essere preso in considerazione dal. Un altro nome nuovo è quello del nazionale marocchino Hakim Ziyech, un trequartista molto ben conosciuto da Fabregas.