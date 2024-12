Ilgiorno.it - Il dono di “digital sherpa“: uno smartphone a chi vive per strada

Un regalo speciale, prezioso, per i senzatetto, uno, grazie a Massimiliano De Cinque, il volontario che rigenera personal computer, tablet, telefonini, che poi vengono donati a chi ne ha bisogno. In occasione del Natale, dice De Cinque, "siamo tutti chiamati a riflettere sul vero spirito delle feste: condividere, sostenere e dare speranza a chi è in difficoltà". L’altro giorno, in collaborazione con Francesco, un volontario di Sos Stazione, la rete cittadina di associazioni che assicurano sostegno ai senzatetto, De Cinque, conosciuto sui social come ““, ha donato deglia chisenza una casa. "Questo gesto, apparentemente semplice – spiega Massimiliano – ha un valore inestimabile: per chi è costretto are in, unonon è solo un dispositivo elettronico, ma una finestra aperta sul mondo, significa riuscire a rimanere in contatto con i propri cari, cercare opportunità di lavoro, accedere a servizi essenziali e, soprattutto, sentirsi meno soli.