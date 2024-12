I 10 giorni di carcere di Cecilia Sala a Teheran e l’intreccio internazionale con l’uomo dei droni | Sto bene ma fate presto

Leggi su Open.online

Diecidi silenzio, poi la visita dell’ambasciatrice tra le mura deldi Evin, l’abbraccio e la diffusione pubblica della notizia. Dal 19 dicembre scorso, giornalista del Foglio e di Chora News, è detenuta in Iran neldi Evin, a. La scrittrice a autrice del podcast Stories si trova in isolamento. È stata prelevata dall’albergo dove alloggiava, 24 ore prima del suo rientro in Italia. Contro di lei non sono state formalizzate accuse precise. Le autorità l’hanno posta in stato di fermo per non meglio precisati «comportamenti illeciti»., 29 anni ed esperta di zone di guerra e regimi poco democratici, aveva ottenuto regolare visto di soggiorno e lavoro per 8nel Paese. Rilasciato dall’ambasciata iraniana in Italia. A Tehran è arrivata per svolgere interviste, accompagnata da un fixer locale fornito sempre dalla sede diplomatica.