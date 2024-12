Anticipazionitv.it - Grave lutto per Gaia Gigli: il gesto dell’ex Uomini e Donne

, ex corteggiatrice di, ha condiviso sui social un momento molto doloroso. La giovane, conosciuta dal pubblico per il suo percorso nel trono classico accanto a Daniele Paudice, ha voluto dedicare dolci parole e immagini a colei che ha definito il suo cuore. Ecco cosa è successo e comeha scelto di gestire sui social questa gravissima perdita.: un ricordo pieno di amore condiviso sui socialLa notizia delè arrivata attraverso le Instagram Stories della ragazza.ha postato una foto semplice ma significativa: la sua mano intrecciata con quella della nonna. Accanto, una frase che ha commosso i suoi follower: “Buon viaggio cuore mio, per sempre.” Poche parole capaci di esprimere l’immenso dolore per la morte della nonna e il profondo amore che la legava a lei.