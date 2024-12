Governo Fazzolari | ad oggi nessuna esigenza di rimpasto

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 28 dic. (askanews) – “Non è all’ordine del giorno, non se ne è mai parlato”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista, interpellato al Senato sull’ipotesi di undidopo che Matteo Salvini, assolto nel processo Open arms, ha espresso il desiderio di tornare al ministero dell’Interno. Se se ne parlasse? “Si può parlare di tutto, non c’è preclusione su nulla”, ha risposto. Il quale ha però puntualizzato subito dopo: “unsi fa quando l’attività di unne troverebbe giovamento, adnon mi sembra ci sia questa”. Poi ha concluso: “Piantedosi è un ottimo ministro, così come Salvini all’Interno farebbe molto bene ma adnon c’è un’di”. L'articolo: addiproviene da Ildenaro.