Ex vippone choc | Al GF in doccia come Adamo! Scena censurata

Al Grande Fratello Vip ci sono stati diversi wardrobe malfunction sotto le docce, con dei concorrenti (soprattutto maschi) che hanno avuto dei piccoli “incidenti”, c’è però un exche è andato anche oltre. Uno dei protagonisti del GF Vip 7 ospite del programma L’Italia di Domani su Erre Tv, ha rivelato di aver fatto unain versione “”. Attilio Romita ha raccontato di aver tolto il costume e di non essersi reso conto di nulla, per fortuna però gli autori si sono accorti in tempo di quello che è successo e non hanno mai mandato in onda le immagini.PS: se una cosa del genere dovesse capitare a Javier Martinez, gli autori sono pregati di trasmettere tutto, ma proprio tutto. Ad ogni festa c’è sempre un Attilio che non vede l’ora di andare a dormire #GFVIP pic.twitter.com/UlE0tCYXy8— Grande Fratello (@GrandeFratello) February 1, 2023Attilio Romita, lo strano racconto dell’exe dellagoldal GF Vip.