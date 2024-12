È morto Charles Shyer, regista de 'Il padre della sposa'

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Lo sceneggiatore,e produttore statunitense, noto per aver scritto e diretto il film ‘Ildel 1991 e il suo sequel quattro anni dopo, èvenerdì 27 dicembre all’età di 83 anni. L’annuncioscomparsa è stato dato dalla famiglia, senza fornire fornite le cause del decesso e il luogo. La famiglia Meyers-ha rilasciato questa dichiarazione al sito Deadline: “È con un cuore indescrivibilmente pesante che condividiamo la notiziascomparsa del nostro amato. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nelle nostre vite, ma la sua eredità vive attraverso i suoi figli e i cinque decenni di meraviglioso lavoro che ha lasciato. Onoriamo la vita straordinaria che ha condotto e sappiamo che non ci sarà mai un altro come lui”.