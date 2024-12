Thesocialpost.it - Dramma nel cinema: l’attrice Dayle Haddon è morta a 76 anni a causa di un’intossicazione

e ex supermodella è venuta a mancare all'età di 76. Il suo corpo è stato scoperto senza vita nell'appartamento di suo genero, Marc Blucas, alle 6.30 del mattino di venerdì 27 dicembre. Secondo quanto riportato da CBS News, la della morte sarebbe da attribuirsi a da monossido di carbonio. La polizia ha trovato Blucas privo di sensi e attualmente si trova ricoverato in ospedale. ha anche avuto esperienze nel italiano, recitando insieme a Massimo Ranieri nella commedia "La cugina". Secondo CBS News, la morte di è avvenuta a di da monossido di carbonio. I fatti riportati dal sito della rete americana indicano che è stata rinvenuta senza vita nell'appartamento di suo genero, Marc Blucas.