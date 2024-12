Ilnapolista.it - Danilo ha già detto sì al Napoli, la Juventus fa muro: a Torino vogliono un indennizzo (CorSport)

Leggi su Ilnapolista.it

Il Corriere dello Sport fa il punto sulle trattative di mercato che coinvolgono il. Conte ha chiesto come primo rinforzo un difensore. Il profilo ideale è(che la Juve ha messo sul mercato). Ma trovare l’accordo non è facile anche se il giocatore ha già espresso la sua volontà. Poi c’è anche Pellegrini nel mirino. La chiave per il mercato azzurro è Giacomo Raspadori.Leggi anche:si aspetta di essere liberato a zero a gennaio. Illo vuole (Sky)ha dettò sì al, ma la Juve fa. C’è l’ipotesi RuganiSu, il Corriere dello Sport scrive che “la Juve per il momento non ha intenzione di liberarlo. Attende offerte: sulle sue tracce c’è l’Al-Nassr, c’è l’ombra della squadra di Pioli che si allunga e che prova a convincerlo, ma il brasiliano preferisce l’Italia.