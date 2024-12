Ilgiorno.it - Dal Villaggio olimpico agli hotel. Ecco i progetti di Cmr e gli edifici in arrivo a Milano

, 28 dicembre 2024 – Il, uffici, due nuovi, un centro sportivo, il restauro delle facciate di Palazzo Marino. Sono alcune delle opere a cura del Gruppo Progetto Cmr International che saranno concluse nel 2025. Nello specifico, il Gruppo sta per completare auffici con 3.500 postazioni “activity based working” dislocati su 8mila metri quadri nell’iconicoo Monterosa 91 e su 40mila metri quadri nel building Gioia 22. Oltre a questo, nel 2025 sarà concluso anche l’intervento per la nascita delnello Scalo d Porta Romana per-Cortina 2026, di cui la società Progetto Cmr cura la direzione lavori, “con un anticipo di circa tre mesi – segnala il gruppo in una nota – sul cronoprogramma delle attività”. In corso Buenos Aires Ancora: la realizzazione del nuovoPuccini, Tapestry Collection by Hilton, vede impegnate Progetto Cmr per il progetto architettonico accanto ad altre realtà.