Dal buio dell’incidente a una nuova vita | la storia di Mauro Bernardi primo maestro di sci per disabili

Colzate. Dalla paura di non riuscire a farcela e morire, fino ad una. Tanto diversa quanto inaspettata. È proprio vero che, a volte, il destino, è pronto a regalarti, anche nei momenti in cui le ombre sono molte di più delle luci, una strada. E i “perché proprio a me?” si trasformano in “perché non ad un altro?”. Così si riassume, o meglio, così racconta, padre e marito di Vertova classe 1977, oggi residente a Colzate, che dal 31 agosto 2005 si è ritrovato su una sedia a rotelle per una paraplegia incompleta. Vittima di un gravissimo incidente stradale,è stato catapultato da un momento con l’altro a vivere unanon sua.Un minuto prima, invincibile, batteva le strade di mezza Europa alla guida del suo camion, un minuto dopo veniva soccorso e letteralmente estratto dall’abitacolo del suo mezzo pesante, incapace di usare le gambe.