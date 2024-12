Ilrestodelcarlino.it - Cronache dal lockdown. Multa da 400 euro: pagata. E la sanzione rispunta ora

A raccontarle oggi, certe notizie, sembranomarziane. Quindi vanno contestualizzate. Siamo a Pesaro, 11 aprile 2020, pieno. Una donna, al secolo Lucia Fucci, 54 anni, pesarese, passeggia a piedi nudi nell’acqua, in una spiaggia deserta. Deve riprendersi da un intervento al menisco. Le si avvicinano tre agenti, le fanno la. "Lei qui non può stare" dicono. "Sono state disposte misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19". E le fanno unadi 400. "Avevo con me la dichiarazione del medico di base – racconta Lucia Fucci –, quella dello specialista e un’autocertificazione, ma la polizia locale non le volle nemmeno vedere. Cosa potevo fare? Ho pagato, ed anche in fretta: almeno invece di 400 sarebbero stati 280". Bonifico regolarmente effettuato al comando della Polizia locale.