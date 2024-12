Lanazione.it - CresciAmo Castelnuovo. Un progetto per aiutare le famiglie e i nuovi nati

Nella sala "Luigi Suffredini" è stato presentato il", pensato dall’Amministrazione comunale per tutti ie che vedrà il suo prosieguo negli anni a venire. Coordinatrice è la consigliera comunale e capogruppo di maggioranza avvocato Rebecca Moscardini. Ogni bambino e bambinanel 2024 ha ricevuto un kit di benvenuto realizzato dalle fantastiche sarte della Caritas, realizzato con materiale di riciclo e al cui interno sono contenuti doni e coupon doda Tognini Baby, Estetica Elle di M&M -e Farmacia Gaddi. Inoltre lericeveranno anche un contributo economico. A partire dal 2025, in collaborazione con l’azienda Usl Toscana Nord Ovest, partiranno tre incontri gratuiti per tutti i genitori. Gli incontri avranno come relatori professionisti del nostro territorio, le dottoresse Chiara Nanini, Stefania Vangelisti, Elisa Bachini, Carolina Pieroni, Irene Martinelli e Clarissa Moscardini, oltre al prezioso intervento della Misericordia, che farà un corso sulla disostruzione delle vie aeree.