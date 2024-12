Ilveggente.it - Cremonese-Brescia, Serie B: streaming, formazioni, pronostico

è una partita della ventesima giornata diB e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili, diretta tv,.L’affermazione dellasul campo del Cesena – la truppa di Stroppa ha sfruttato le molteplice assenze dei bianconeri di casa – ha mandato un segnale importante al campionato cadetto: i lombardi per un posto nei playoff ci sono.B:(Lapresse) – Ilveggente.itE sicuramente, vista la qualità della rosa, alla fine della fiera l’otterranno. La, infatti, è una delle squadre meglio attrezzate dellaB e lotterà fino alla fine per riuscire a prendersi anche la promozione inA. Non si sblocca dalla X, invece, ildi Bisoli. Con il nuovo allenatore in panchina, i lombardi, hanno fatto tre partite conquistando tre punti, tutti con lo stesso finale, il pareggio.