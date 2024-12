Cosa hai detto? Guardami Lorenzo e Shaila cambia di nuovo tutto al Grande Fratello

Leggi su Caffeinamagazine.it

Alè dicolpo di scena conSpolverato eGatta. Per settimane non hanno fatto altro che baciarsi e avvinghiarsi nella casa: galeotta fu la trasferta al Gran Hermano. Poi la rottura improvvisa. Una settimana fa circa lui ha chiuso lasciando la ballerina in preda a forti crolli emotivi. Nemmeno l’intervento di Alfonso Signorini è stato risolutivo lunedì scorso, ma nelle ultime ore la situazione si è ribaltata. DiDopo giorni di silenzio, i due concorrenti hanno cercato un riavvicinamento. Il confronto è scattato nelle ultime ore: “Non ho smesso di portare avanti la persona che sei, nonostante tante cose io non le comprenda, non ci arriverò a mai a capire alcuni tuoi comportamenti. Io mi sono sentita piccola così il giorno di Natale, perché ero lì che ti aspettavo e va bene, non è accaduto, ma io ti perdono”, gli ha