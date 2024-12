Liberoquotidiano.it - Classifica dei tg: primo il Tg1 di Chiocci, sinistra zittita. Chi fa "il botto" alle sue spalle

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un anno di informazione televisiva, ecco ladel telegiornali più visti: il Tg 1 è saldamente in testa con uno share del 23, 56%, distaccato il Tg 5 con il 19,58 per cento. Zittiti, insomma, i critici di centroche più volte hanno contestato al direttore Gian Marcoun appiattimento sulle posizioni del governo di centrodestra a scapito dei telespettatori. Il tg di Rai 1 piace, è apprezzato ed è seguito dagli italiani. Dietro le due tradizionali corazzate dell'informazione giornalistica quotidiana, segue la TgR, l'insieme dei tg regionali di Rai 3, al 14,09% e lo stesso Tg 3 al 12,45%. Più lontano il Tg La7 con il 6,8%, la creatura del direttore Enrico Mentana capace comunque di tenere dietro ancora il Tg 2 al 5,25%, il Tg 4 al 4,86 e in ultimo Studio aperto su Italia 1 che "chiude" con il 4,43 per cento.