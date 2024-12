Romadailynews.it - Cina: protezione del Gran Canale risalente a oltre 2.500 anni fa

Leggi su Romadailynews.it

Sixian, 28 dic – (AgenziaXinhua) – Nella contea di Sixian della citta’ di Suzhou, molte persone partecipano alladella sezione locale delTongji, che fa parte del. Queste persone, tra cui funzionari della gestione dei fiumi, volontari e altri, non solo pattugliano lungo la via navigabile, ma sensibilizzano anche attivamente piu’ persone sull’importanza della preservazione del. Con una storia di2.500, il, che collega Pechino e Hangzhou nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, ha svolto un ruolo significativo come arteria di trasporto nell’antica. Agenzia Xinhua