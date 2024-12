Lapresse.it - Caso Ferragni, accordo con Codacons: 200mila euro a donne vittime violenza

Chiara, ile l’Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi hanno concluso un“per porre fine a ogni reciproca contestazione e per favorire, più in generale, la distensione dei rispettivi rapporti”. Lo rende noto il, spiegando che “l’prevede il versamento, da parte di Chiara, di una somma di denaro destinata al risarcimento dei consumatori rappresentati dale dall’Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi che avevano acquistato il pandoro ‘Pink Christmas‘, e di un ulteriore importo per il rimborso delle spese legali sostenute dalle predette associazioni nell’ambito dei vari procedimenti giudiziari”. In particolare, l’influencer effettuerà la donazione “di una somma di200.000 a favore di un ente scelto d’intesa da Chiaraed il, con preferenza accordata ad iniziative che supportino ledi”, si legge nel comunicato.