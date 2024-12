Capodanno | Sant’Antonio Abate aspetta il 2025 con i Gemelli DiVersi

Leggi su Ildenaro.it

L’attesa del(Napoli) è con i «»: a partire dalle 16, i brindisi del 31 dicembre saranno a ritmo di musica: sul palco di piazza della Libertà si alterneranno anche «Joe C» e il «Circo Nero». Tre spettacoli ad ingresso libero e gratuito per tutti accompagneranno glisi verso il. «Celebreremo il tempo che passa e quello che verrà – afferma la sindaca Ilaria Abagnale – qui a, nel nostro paese, tra la nostra gente. Lo abbiamo fatto per i giovani, perché non c’è modo migliore di vivere l’arrivo del nuovo anno che farlo insieme, con chi condivide le stesse strade, la stessa storia, e la stessa voglia di stare bene». Gli spettacoli inizieranno alle 16 con il ritmo del dj Joe C – promosso dal Forum dei Giovani di– che alle 17:30 lascerà la consolle ai grandi successi dei, che si esibiranno dal vivo con le loro canzoni più amate e cantate di sempre.