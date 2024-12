Metropolitanmagazine.it - Attacco degli hacker filorussi: siti web di Malpensa, Linate e Farnesina in tilt

Questa mattina, intorno alle otto, il gruppo dinoto su Telegram con il nickname NoName057 ha sferrato unaiweb die della. L’azione ha creato disagi in particolare nei due aeroporti milanesi, rendendo impossibile agli utenti controllare lo stato dei voli in arrivo ed in partenza. Fortunatamente, però, il traffico aereo non ha subito danni o ritardi, essendo coordinato attraverso un altro sistema operativo. Ad annunciare l’iniziativa sono stati gli stessi criminali informatici, a seguito delle recenti dichiarazioni del presidente del Consiglio Giorgia Meloni riguardo alla volontà del governo di proseguire con il sostegno militare nei confronti dell’Ucraina. I pirati hanno scritto sulla propria chat: «I russofobi italiani ricevono una meritata risposta informatica».