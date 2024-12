Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli in campo per smaltire i bagordi

Sono ripresi ieri alle 13 alDon Mauro Bartolini gli allenamenti dell’dopo alcuni giorni di riposo per le festivitâ natalizie. Allenamenti che proseguiranno fino a lunedì con doppie sedute, mentre martedì mattina si svolgerà l’ultima seduta atletica del 2024 poi tutti a festeggiare l’arrivo del nuovo anno con il Capodanno di vacanza concesso dal Patron Graziano Giordani e ripresa degli allenamenti giovedì 2 gennaio. Ieri agli ordini del preparatoreMauro Iachini i ragazzi di mister Simone Seccardini sono stati sottoposti ad una serie di esercizi e di corse peri ‘natalizi’. Quello che preoccupa è lo stato del manto erboso deldi Monticelli sottoposto anche in questi giorni di Natale ad un uso eccessivo sotto la pioggia e che appare in condizioni preoccupanti visto che siamo solo a metà della stagione.