Andrea Costa il riscatto passa da Crema | Adesso dobbiamo essere bravi a rialzarci

L’ultimo impegno del 2024 per l’Up. Al palasport di Orzinuovi (palla a due alle 21, arbitri Marconetti e Guerra) i biancorossi affronteranno, fanalino di coda di questo girone A, ma non per questo avversario da prendere alla leggera, reduci dal successo con Lumezzane due turni fa e i freschissimi innesti di Dincic e Venturoli nel roster. Rispetto a una settimana fa l’Up recupera Klanjscek ma non Sanguinetti, ancora sotto antibiotico e necessariamente lontano dai campi per ancora un po’ di tempo. In ogni caso resta la necessità di riscattare le ultime due sconfitte. "L’umore non è buono, ma, come abbiamo già fatto a inizio stagione quando dopo le prime due sconfitte, pur se arrivate in maniera diversa, ci siamo rialzati e abbiamo inanellato una serie di vittorie" afferma il tecnico Angori.