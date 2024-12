Thesocialpost.it - Alessandro e Cristina, l’ultimo biglietto: «Non ci sono, ho raggiunto mia figlia». Le ceneri in mare

Non ci sarà alcuna cerimonia per commemorareGiacoletto eMasera, la coppia che ha scelto di porre fine alle proprie vite, seguendo il tragico destino dellaChiara, che due anni fa si era tolta la vita a causa degli abusi sessuali subiti da un familiare molto vicino, deceduto successivamente per tumore.Leggi anche: Uomo trovato morto nello scantinato, indagata una persona: ipotesi di “morte come conseguenza di altro delitto”Le loroverranno disperse in, come desiderava Chiara. «Spero che ora possano ritrovare il sorriso insieme», ha dichiarato Mario, il fratello di, colpito dalla tragedia in un’intervista a Repubblica. La decisione di porre fine alla loro esistenza era stata presa da tempo, probabilmente sin dal giorno in cui Chiara si era suicidata.