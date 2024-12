Zonawrestling.net - WWE: I fan trascorrono la vigilia di natale con NXT, ulteriore aumento negli ascolti

Settimana scorsa vi avevamo riportato di come lo show dei giovani stesse attraversando un trend positivo parlando di ratings, ciò che però era facile pronosticare sarebbe stato un calo dovuto alle festività questa settimana. E invece a sorpresa il prodotto di HBK è riuscito a sorprendere ancora una volta, assicurandosi addirittura un. La puntata del 24 dicembre era stata registrata assieme a quella del 17 al Lowell Memorial Auditorium in Massachusetts, così da permettere ai giovani del brand di passare lacon le famiglie, quindi i risultati erano disponibili online già dopo il 17 dicembre, tuttavia la curiosità è stata troppa permettendo ad NXT di registrare 723.000 telespettatori, inrispetto ai 708.000 di settimana scorsa.Nel corso dell’episodio vi è stato un cambio di titolo: Charlie Dempsey ha perso l’NXT Heritage Cup contro Lexis King a causa di William Regal; ed inoltre sono stati decretati gli OTM come nuovi sfidanti per i campioni di coppia.