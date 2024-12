Ilfattoquotidiano.it - “Viaggi di lusso super ‘instagrammabili’ pagati da mamma e papà”: il nuovo trend della Gen Z è fare le vacanze con i genitori. E gli operatori del settori brindano al nuovo business

Dopo il Covid, la Gen Z è tornata allein famiglia, organizzando in prima personadiispirati ai social – e pagando con il portafoglioale. Un, promettente,in ascesa, stimolante anche per glidel settore. Lemultigenerazionali sono tra i principalidel 2025, secondo le Travel Prediction di Booking.com, realizzate intervistando oltre 27.000atori di 33 paesi. “Preparatevi per un aumento deiofferti dalla Banca di, o dalla Banca di Nonna&Nonno”, lancia la nota piattaforma di prenotazioni, aggiungendo che per il 2025 il 41% deiamericani intervistati preferisca spendere soldi per ilo di una vita piuttosto che lasciarli in eredità. Ma già quest’anno è aumentato questo tipo diorganizzati direttamente dai “beneficiari”.