Verso Milan-Roma | ecco il dato sulla sfida di San Siro

Domenica sera, ildi Paulo Fonseca accoglierà ladi Claudio Ranieri a Sanper la 18esima giornata di Serie A. L'incontro, in programma alle 20:45, avrà un significato particolare, poiché sarà la 200esimatra queste due storiche squadre italiane in tutte le competizioni. In particolare, questa sarà la 101esima volta chesi affronteranno nel tempio rossonero di San. Il bilancio complessivo dei precedenti incontri è favorevole al Diavolo, che ha ottenuto 52 vittorie, contro le 23 della, con 25 pareggi a completare il quadro. L'ultima vittoria della formazione giallorossa risale all'andata dei quarti di finale di Europa League dello scorso anno, un risultato che i rossoneri vorranno sicuramente riscattare. Con entrambe le squadre in cerca di punti preziosi, ci si aspetta una partita avvincente e ricca di emozioni, in un'atmosfera che promette di essere elettrizzante.