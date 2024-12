Anticipazionitv.it - Uomini e Donne anticipazioni Gennaio 2025: no alla scelta per Martina? Francesca nei guai

Le puntate di, previste dal 7 al 10, promettono scintille e colpi di scena che terranno il pubblico incollato allo schermo. Tra confronti accesi e momenti di tenerezza, i protagonisti del programma di Maria De Filippi dovranno affrontare situazioni delicate e decisioni cruciali.De Ioannon si avvicinama le ultime vicende rischiano di metterla neiSorrentino si ritrova in una situazione difficilissima. Michele Longobardi smascherato: emergono incredibili verità.: Michele Longobardi smascheratoLa situazione per Michele Longobardi si complicherà irrimediabilmente quando Mary Chiaro, sua ex corteggiatrice, deciderà di raccontare una verità sconvolgente. La ragazza svelerà di aver ricevuto messaggi dal tronista tramite un profilo fake su Instagram, creato appositamente per contattare le sue pretendenti al di fuori del trono classico.