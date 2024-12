Ilgiorno.it - "Tre chilometri in 35 minuti per raggiungere Bignami. E poi non trovi il parcheggio"

"Sono a Monza da 24 anni. Arrivo da Torino, dove la mobilità è abbastanza buona, e mi aspettavo di più da quella che è una delle aree più ricche d’Italia". L’ingegner Antonio Seggioli, esperto di formazione professionale, guida un’impresa con sede a Monza e deve spostarsi spesso a Milano per lavoro: un incubo quasi quotidiano. "Ho partecipato a iniziative per cercare di creare le condizioni, interfacciando tutti gli esponenti politici di tutti i colori, allo scopo di agevolare progettualità per migliorare la mobilità e la qualità della vita sul territorio", racconta Seggioli, che alla testa di Project Farm si occupa di transizione energetica e valorizzazione territoriale e si trova spesso a dialogare col mondo politico e istituzionale. Invece. "Invece siamo di fronte a una storia infinita che ha bisogno dell’attenzione di tutti", commenta, raccontando la sua odissea quotidiana.