Sradica idrante e poi si dà alla fuga. Caccia al pirata della strada

Un’auto, che procedeva a velocità sostenuta, ha colpito l’che si trova nella zona dell’eliporto situata nel perimetro di piazzale Longo, al quartiere perifericoBrughiera, e l’ha divelto. Il conducente, che non può non essersi reso conto dell’accaduto, ha accelerato e fatto perdere le proprie tracce. È accaduto nel pomeriggio del giorno di Natale a Vigevano. Le conseguenze sono state rilevanti: l’acqua che è uscita dalle tubature in pochissimo tempo hagato tutta la superficie. Per questo è stato necessario l’intervento sul posto del personale di Asm che ha lavorato diverse ore per ripristinare la situazione e per far cessare i disservizi che si sono verificati nel quartiere dove in alcune abitazioni è stata interrotta l’erogazione dell’acqua. Le condizioni di normalità sono state ripristinate solo nel tardo pomeriggio.