Skincare anti lucido: il prodotto della Generazione Z da inserire nelle beauty routine

Cambiare il paradigmacosmetica grazie ad una-oleosità? Il must have danelcase per una pelle perfetta Pelle levigata e luminosa senza oleositá indesiderate? Cambiare la propriapuò migliorare l’aspetto dell’epidermide. .Absurd rompe con la cosmetica stereotipata e prende le distanze dalle pretese di perfezione. Perché lo stare bene con sé stessi passa dal prendersi cura di pelle e corpo ma anche dalla valorizzazionepropria unicità, nella ricerca consapevole del proprio benessere psicologicoLa mission di ABSURD è infatti guidare i giovani a dedicarsi alla curapelle, sostenere l’accettazione e la valorizzazione di sé, abbattere stereotipi e barriere.La ricercapropria identità e del benessere psicofisico accomuna tutti; da qui la scelta del brand di essere genderless e rivolgersi soprattutto alle nuove generazioni,La filosofia di Absurd.