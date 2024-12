Quifinanza.it - Sciopero dei mezzi a Milano il 10 gennaio, è il primo del 2025

Leggi su Quifinanza.it

Ilnon è ancora arrivato eppure lascia già presagire un certo malcontento. Il cambio di calendario non risolve improvvisamente, con un colpo di spugna, tutte le problematiche del mondo lavorativo italiano. Sappiamo dunque già quando ci sarà ildeidel nuovo anno. La data da cerchiare in rosso è quella di venerdì 10deiL’Italia riparte con un nuovo calendario e vecchi problemi. Il settore dei trasporti continua a far registrare un generale malcontento, sia per quanto riguarda i lavoratori che per i cittadini che usufruiscono dei servizi.Non stupisce poi molto, dunque, che si conosca già la data deldel, previsto per venerdì 10. La città in questione è, che potrà vantare questo record di certo poco felice.