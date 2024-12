Oasport.it - Sci alpino, Alex Vinatzer continua la sua trasformazione. Sempre più gigantista che slalomista

è stato per anni considerato il futuro dello slalom italiano, ma improvvisamente tutto è cambiato, con l’altoatesino che ha avuto dall’anno scorso una metamorfosi incredibile. Le difficoltà e le insicurezze tra i pali stretti si sono clamorosamente trasformate nei progressi tra le porte larghe, con il gigante che ha cominciatodi più ad accogliere, portandolo con costanza vicino ai migliori della specialità.I primi due mesi di questa stagione hanno confermato questo cambiamento nella vita sportiva di, con una crescita davverotra le porte larghe, tanto da vederlo ora tra i primi quindici della entry list. Il potenziale in gigante c’è tutto e forse quello che sta mancando è proprio il grande risultato, per compiere quell’ulteriore salto di qualità che l’altoatesino può assolutamente fare.