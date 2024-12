Tvplay.it - Roma, Ranieri fa impazzire i tifosi: l’annuncio in diretta

Claudio, allenatore della, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Milan e ha colto l’occasione per un annuncio davvero importante, rivolto all’ambiente.Quattro gol alla Sampdoria in Coppa Italia e cinque al Parma in campionato sono un indiscutibile segnale di ripresa per la. Di certo le due avversarie tecnicamente le erano inferiori, ma ciò non toglie che la formazione della Capitale abbia dato segnali di risalita rispetto alla condizione di inizio campionato. Una stagione a oggi da montagne russe, con più cambi in panchina e un futuro difficile da delineare.fain(LaPresse) – tvplay In questo clima una delle poche certezza è l’allenatore, che dal prossimo anno ricoprirà un ruolo molto importante in società, poiché passerà dalla direzione della squadra a quella di consulente senior della proprietà per tutto ciò che riguarderà le scelte sportive, compresa quella sul prossimo tecnico.