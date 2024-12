Ilgiorno.it - Pensionato ucciso a Suzzara: tre colpi sparati a bruciapelo alla testa. Il killer conosceva bene le abitudini della vittima

(Mantova), 27 dicembre 2024 – Sarebbero stati tre i, e in rapida successione, tutti, dalche ha, l'antivigilia di Natale, Francesco Capuano, 79 anni, nel garagesua abitazione a. È quanto sarebbe emerso dall'autopsia condotta oggi, all'ospedale Carlo Poma di Mantova, sul corpo del. Sull'esito dell'esame autoptico, durato circa cinque ore, l'autorità giudiziaria mantiene però il più stretto riserbo in attesa che i proiettili estratti dal cranio, unotempia e gli altri due ai latifronte, siano esaminati, nei prossimi giorni, dai Ris di Parma. Che entreranno anche nell'appartamento, ancora sotto sequestro, in cui laviveva con la figlia, per i rilievi che vengono ritenuti fondamentali per far luce sul caso.