"Napoli è un vizio (di quelli irrinunciabili)": la straordinaria lettera di un giornalista palermitano

Da collegada poco a, mi permetto d'inviarvi per la pubblicazione un mio 'pezzullo'. "Provate a resistere a, se ci riuscite. Io ci ho provato, e ho fallito miseramente come tutti. Perché questa città non è un luogo, è una malattia dell'anima che non vuoi curare. Ti prende come una febbre e, proprio quando pensi di esserne guarito, ti ritrovi a prenotare il prossimo biglietto di ritorno.Mozart lo capì prima di tutti noi. Quando mise piede in questi vicoli nel 1770, il giovane austriaco dalle parrucche incipriate si trovò catapultato in un'opera a cielo aperto. Non erano i teatri di corte di Vienna, ma la musica grezza dei bassi, quella che ti entra nel sangue e non ne esce più. Passava le giornate ad ascoltare i cantori di strada, dimenticandosi persino di mangiare.