Milan-Roma con Theo Hernández titolare Ma a sinistra tandem quasi inedito

Domenica 29 dicembre, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro', partita della 18^ giornata della Serie A 2024-2025 e il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha rivolto la propria attenzione sullacerta presenza in campo, dal 1', del terzino sinistro francese. Dopo due panchine consecutive in campionato contro Genoa (90' fuori) e Hellas Verona (dentro, però, al 38' per via dell'infortunio muscolare occorso a Rafael Leão),si prepara a riprendere il suo posto sul terreno di gioco in occasione dell'importante sfida contro i giallorossi di Claudio Ranieri. Per il quotidianono,, in, agirà nel suo consueto ruolo di esterno basso, sulla fasciamentre, nella posizione solitamente occupata proprio da Leão, Fonseca - come nella seconda parte del match del 'Bentegodi' di Verona - dovrebbe riproporre Álex Jiménez.