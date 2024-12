Bergamonews.it - Mercatini e villaggi natalizi: dove trovarli nel fine-settimana in Bergamasca

Leggi su Bergamonews.it

Natale è appena passato, ma in città e in diverse località della provincia si trovano ancorasono allestiti stands e le tradizionali casette con prodotti gastronomici e artigianato. Possono essere ottime idee regalo per qualsiasi occasione, in modo particolare in vista dell’Epifania.Nel week-end fra venerdì 27 e domenica 29 dicembre ince ne sono diversi, con proposte per ogni gusto.Ecco gli appuntamenti.BERGAMOIn occasione delle festivitàe, in Fiera Bergamo prosegue “Giochi in Fiera”, nuovo evento organizzato da Promoberg dedicato ai bambini e alle loro famiglie. L’iniziativa si svolgerà sino al 29 dicembre; orari d’apertura dalle ore 10 alle 21.30. Un vero e proprioo del divertimento, tutto al coperto e al caldo, composto da una cinquantina di gonfiabili di varie tipologie distribuiti sui 6.