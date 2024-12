Lettera43.it - Martina Voce, lo zio della 21enne accoltellata a Oslo: «È totalmente fuori pericolo»

, ladall’ex fidanzato Mohit Kumar non è indi vita. A darne notizia è lo zio, Antonio: «Il papà Carlo ha parlato con la primaria che ha dichiarato. Ovviamente ci sarà molto da fare da un punto di vista riabilitativo, ci sono da controllare tutte le ferite al volto, specialmente una che può dare un rischio di paralisi facciale. Per la parte sinistra quella colpita all’orecchio, al momento qualche problematica c’è. Però la notizia più importante è che oggi si può dichiarare».Che cosa è successo aLa studentessa originaria di Firenze è stataalla gola a, in Norvegia, durante il suo turno di lavoro in un locale di specialità italiane. A ferirla l’ex fidanzato, un cittadino norvegese di origini indiane, Mohit Kumar.