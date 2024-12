Sport.periodicodaily.com - Mantova-Reggiana: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Le due squadre devono far punti per mettersi al riparo dalla retrocessione per poi ambire a qualcos’altro.si giocherà domenica 29 dicembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Martelli.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI lombardi occupano l’undicesimo posto con 22 punti, frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte. La squadra di Martelli ha dimostrato una certa stabilità, sia in casa che in trasferta, come dimostra il punto prezioso strappato sul campo difficilissimo dello Spezia. Un successo contro gli emiliani li rilancerebbe seriamente in zona play-off.Delicata la posizione degli emiliani, al momento quindicesimi con 18 punti. La squadra di Viali fatica soprattutto in trasferta, aspetto che preoccupa in vista della trasferta virgiliana.