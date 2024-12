Quotidiano.net - Malattie respiratorie. Virus sinciziale, casi in aumento tra gli adulti

Ilrespiratorio(RSV) neglirappresenta un rischio emergente spesso sottovalutato che richiede attenzione e prevenzione. L’RSV è associato ai neonati, ma continuano ad aumentare i numeri anche nella popolazione adulta, soprattutto tra gli anziani over 60 con patologie croniche. I vaccini offrono soluzioni efficaci per proteggere le categorie più a rischio, diminuendo l’aggravarsi della malattia del 30-40%. Secondo i dati del documento redatto da SIMIT, in Italia nel 2019 si sono verificati circa 290 miladi infezioniacute da RSV, 26mila ospedalizzazioni e 2mila decessi correlati in ambito ospedaliero. Inoltre, per ogni mille individui sopra i 65 anni, si registrano circa 2 ricoveri annui legati all’RSV. A livello europeo sono tre milioni idi sindromiacute e oltre 33mila i decessi.