Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne 46-29, Eurolega basket in DIRETTA: Clyburn sigilla una prima metà di gara super delle V nere

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:32 Gli altri risultati della serata fino a ora: Barcellona-Stella Rossa 35-34, Partizan-Fenerbahce 47-38, Baskonia-Parisball 41-57, Bayern Monaco-Panathinaikos 36-32.21:29 Da rimarcare ovviamente anche la grande vena difensiva della, ed è soprattutto quella del primo quarto che ha finora dato una svolta importante alla serata bianconera.21:26didominante per la Segafredo, e anche il 57-27 nella valutazione lo fa capire bene. Importantissimo il dato da tre punti: 8/17.TOP SCORER –8;: Maledon 13Canestro valido! Ufficiale il 46-29 di.C’è però la review arbitrale per verificare se il canestro sia o meno valido.46-29A RIMBALZO IN ATTACCO SULLA SIRENA! Sulla tripla sbagliata da Grazulis, e non c’è modo migliore di chiudere il secondo quarto per la!De Colo commette fallo in attacco sull’ultima azione mandando giù(che fa vedere bene il braccio largo), dopo il timeout ci sarà l’ultima azione per la: 19?2 all’intervallo.