Ultimouomo.com - L'incredibile, pazzo derby di Calabria

Io non so se sapete cosa si prova a pareggiare unal 106’ dopo aver trascorso oltre 80 minuti in inferiorità numerica. Se non lo sapete, ve lo dico io: esultanza sfrenata, tachicardia, gioia immensa, dolori con ipotesi di stiramento su muscoli del corpo che non pensavate di avere. Questo è la storia in breve. Di seguito, invece, trovate quella lunga, se avete solo distrattamente letto di questa partita pazza che è stata Cosenza-Catanzaro, e volete sapere com'è andata. Uno deipiù assurdi degli ultimi anni.IL CONTESTOCome potrete immaginare, e come abbiamo già raccontato insieme a Emanuele Mongiardo proprio qui su Ultimo Uomo, Cosenza-Catanzaro non è una partita come le altre, per nessuna delle due squadre e delle due città. Quest’anno, poi, i sentimenti intorno a questosembravano ancora più esasperati.