Heta colpisce il nove darter ma viene eliminato

2024-12-27 17:08:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:Damon, testa di serie numero, ha centrato unalla ripresa del campionato mondiale PDC dopo Natale, ma è stato comunque.L’australiano ha segnato un doppio 12 completando la gamba perfetta nel secondo set del suo match del terzo turno con Luke Woodhouse e guadagnandosi la bella ricompensa di £ 60.000.Ma Woodhouse ha reagito fino a raggiungere gli ottavi di finale con una vittoria per 3-1.L’EROICAARRIVA AL! SCENE INCREDIBILI! Damonottiene il secondodel torneo per alzare il tetto all’Alexandra Palace! #WCDarts pic.twitter.com/DW6rhvFqez— Freccette PDC (@OfficialPDC) 27 dicembre 2024“Non ho parole: il pubblico è stato fantastico”, ha detto Woodhouse a Sky Sports.