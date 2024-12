Quotidiano.net - Giorgio Lanciotti disperso da tre mesi sul Gran Sasso e le insidie della montagna. “Artva, sonda e pala, ecco quando sono obbligatori”

Teramo, 27 dicembre 2024 - Ha già fatto un piano per riprendere le ricerche didal 21 settembre a Prati di Tivo, sul versante teramano del. Pasquale Iannetti, storica guida alpina abruzzese, conosce tutte ledelle sue montagne a cominciare dal meteo che cambia all’improvviso e ti tradisce. La, grazie al lavoro dei soccorritori, ha appena restituito i corpi di due escursionisti romagnoli, erano dispersi da domenica nel Vallone dell’Infermo, sotto la parete est del Cornode. In queste ore c’è anche allerta per il rischio valanghe. Quest’anno anno sta nevicando tanto, quasi come nell’anno di Rigopiano, la strage nell’hotel isolato da una strada provinciale sepolta da 2 metri di neve per 8 chilometri. Alla fine i 29 morti si spiegano così perché se quell’unica via di fuga fosse stata libera, le persone sarebbero fuggite.