Giappone approva legge Bilancio record

7.55 Per l'anno fiscale 2025, il governose ha appenato unadidi 115.500 miliardi di yen, equivalenti a 703mld di euro. La bozza sarà all'esame della Dieta il mese prossimo. Circa un terzo del budget,pari a 32.280 mld di yen, sarà utilizzato per coprire i costi del welfare a fronte del rapido invecchiamento della popolazione. E per il 13esimo anno consecutivo aumentano le spese per la difesa, a cui andranno 8.700 mld di yen, pari a 53 mld di euro, un livello mai così elevato.